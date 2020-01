La casa del futuro: ecologica con una rata di 250 euro al mese

Casa del futuro senza mutuo e con solo una rata di 250 euro al mese per 7 anni: il vero vantaggio, però, è che è completamente ecologica.

Parliamo di: Bioedilizia

Si chiamano Tiny House e sono in vendita a Detroit; si acquistano a rate senza mutuo e in meno di 7 anni con una rata al mese di 250 euro la casa è tua. Stanno rivoluzionando il mercato immobiliare e sono le case del futuro. Niente mutuo, niente trafila burocratica, solo 250 Euro al mese per un’abitazione che un valore al metro quadro accessibile a tutti. Si tratta di circa 90 centesimi.

La casa del futuro punta sul risparmio energetico

Dall’esterno sembrano davvero piccola ma ogni spazio è ben organizzato e funzionale. Possono essere arredate a gusto dell’inquilino ma il vero vantaggio è che non sono soggette a tasse come Tari e Tasi, e la cosa che sorprende e che sono autosufficienti producono in autonomia l’energia di cui necessitano. Sono ecologiche al 100% e questo rende invitante la scelta non solo per i vantaggi fiscali o il prezzo abbordabile ma anche perché sorprendentemente sono per loro stessa natura un aiuto importante per l’ambiente. Le Tiny House sono case utilizzate maggiormente dagli studenti, ma ultimamente il mercato si è aperto anche a piccole famiglie e coppie di giovani. Il costo rappresenta un vantaggio notevole ma possono essere anche personalizzate secondo le esigenze del richiedente. Esistono, dunque, compendi green fra i quali poter scegliere, per una casa 100% ecologica. La buona notizia? Stanno arrivando anche in Italia.