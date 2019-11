KYMCO RevoNEX: moto elettrica con velocità massima 200 kmh

Fonte immagine: KYMCO via Facebook

KYMCO RevoNEX è una moto elettrica con cambio a 6 rapporti annunciata a EICMA 2019: dovrebbe arrivare genericamente nel 2021.

Parliamo di: Scooter elettrici

Alla fine non si trattava del tanto atteso maxiscooter elettrico, ma di una vera e propria moto elettrica con tanto di cambio a 6 rapporti. KYMCO ha dunque tolto i veli, a EICMA 2019, che celavano RevoNEX, una sportiva del segmento naked totalmente a batteria. Anche lo scorso anno il costruttore di Taiwan aveva portato a EICMA una superosportiva; in quel caso però si trattava di una moto estrema, per contenuti e prestazioni.

KYMCO RevoNEX presenta numeri comunque molto interessanti per la categoria e che farebbero impallidire molte moto “classiche” con motore endotermico. Secondo i dati ufficiali questa moto elettrica passa da 0 a 100 Km/h in appena 3,9 secondi. La velocità massima supera i 200 Km/h. Ancora più impressionante la ripresa. Da 100 Km/h a 200 Km/h bastano appena 8,7 secondi. Come detto, presente anche un cambio a 6 rapporti che su di un mezzo elettrico è una rarità ma che permette di ottimizzare il range di funzionamento del motore. In ogni caso, grazie all’elasticità tipica dei motori elettrici, la KYMCO RevoNEX può tranquillamente destreggiarsi nel traffico urbano utilizzano solamente il primo rapporto visto che comunque permette di raggiungere la velocità di 80 Km/h.

Per offrire un’esperienza di guida più simile a quella tradizionale, la moto dispone del sistema Active Acoustic Motor che crea un sound artificiale coinvolgente. Purtroppo, KYMCO è stata molto avara nei dettagli di questa sua nuova moto elettrica. Non una parola sul motore o sul pacco batteria. Non è chiaro, quindi, di che autonomia possa disporre la RevoNEX.

Nessun accenno nemmeno su un eventuale debutto sul mercato, anche se il costruttore ha parlato genericamente del 2021. La sensazione è che la moto dovrà essere ancora oggetto di un lungo sviluppo prima di poterla vedere davvero su strada. Il dato oggettivo è comunque che KYMCO si dimostra un costruttore molto vivace nel settore della mobilità elettrica con continue proposte tutte molto innovative.