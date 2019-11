Kunzite: benefici e proprietà in cristalloterapia

La kunzite è una pietra dalla bellissima trasparenza, caratterizzata da colorazioni rosa o lilla: ecco i benefici e le proprietà nella cristalloterapia.

Dalla scoperta relativamente recente, la kunzite è una pietra che negli ultimi anni sta attirando sempre più le curiosità degli esperti e degli appassionati. Grazie alla sua trasparenza, alle colorazioni violacee e alla blanda fosforescenza di alcuni esemplari, queste gemme trovano sempre più applicazione nella produzione di monili e gioielli. Naturalmente, il minerale ha suscitato anche grande interesse all’interno della cristalloterapia, con l’attribuzione di diversi benefici e proprietà. Quali sono?

Prima di cominciare, è utile sottolineare come la cristalloterapia non sia riconosciuta dalla medicina, di conseguenza i rimedi proposti da questa disciplina non devono essere considerati sostitutivi di trattamenti ufficiali per la cura delle più svariate patologie.

Kunzite: scoperta e caratteristiche

Così come già accennato, la kunzite è una gemma dalla scoperta relativamente recente. Fu infatti trovata nel 1902 in California da Frederik Kunz, mineralogista e capo gioielliere di Tiffany. La pietra prende il nome proprio dal suo scopritore. Dal punto di vista mineralogico, la kunzite è una varietà rosa o violacea dello spodumene. Utilizzata inizialmente per la produzione di gioielli e preziosi, oggi il minerale è anche e soprattutto impiegato per l’estrazione del litio.

Dalla struttura solida e dura, queste gemme si caratterizzando per una gradevole trasparenza, tale da determinare degli unici giochi di luci e di ombre, sulle sfumature del rosa e del viola. Alcuni esemplari dimostrano anche una blanda fosforescenza, soprattutto se esposti al sole e poi in un ambiente debolmente illuminato. Le pietre sono note anche per il loro pleocroismo, ovvero la capacità di modificare sfumature e intensità di colore a seconda dell’angolazione con cui vengono osservate.

Dopo l’iniziale scoperta in California, dei giacimenti di kunzite sono stati rinvenuti anche in Pakistan, in Brasile, in Madagascar e in Afghanistan: in questo ultimo Paese si trovano le miniere più estese, poiché ricco di varietà molto preziose. Fra queste la kunzite Patroke, una gemma di brillante color lilla.

Kunzite: proprietà e benefici in cristalloterapia

Nel corso degli ultimi decenni, alla kunzite sono stati attribuiti i più svariati benefici all’interno della cristalloterapia. Per la sua colorazione e la sua trasparenza, infatti, la gemma è considerata il simbolo del cuore e delle emozioni, nonché della capacità di gestirle in modo costruttivo e sano. Le sue proprietà sono energizzanti: la pietra permette infatti di mantenere a lungo focus e concentrazione, alla scopo di realizzare i propri obiettivi.

Indossata come pendente al collo, e quindi proprio in prossimità del cuore, la kunzite può agire sull’intero sistema nervoso, influenzando positivamente condizioni comuni come lo stress, le tensioni muscolari a livello di cervicale, nevralgie e molto altro ancora. A livello psicologico, invece, la gemma incentiva un pensiero riflessivo sulla propria esistenza, aiutando a mettere ordine fra le emozioni, nonché a equilibrare le proprie esigenze con le aspettative altrui.

Ancora, la kunzite è una pietra fortemente indicata per incentivare energie e determinazione, in vista del raggiungimento di un importante obiettivo. Può quindi risultare d’aiuto durante lo studio, per gestire un periodo di transizione lavorativa, per tendere a un miglioramento della propria condizione professionale. Poiché agisce in modo costruttivo, la gemma determina un buon equilibrio con il prossimo, garantendo il raggiungimento dei traguardi senza conflitti di percorso.