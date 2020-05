Kona Electric: Hyundai porta l’autonomia a 484 km

Fonte immagine: Huyndai

Arriverà fino a 484 km l'autonomia del SUV Hyundai Kona Electric, nella sua versione con pacco batterie da 64 kWh.

Parliamo di: Auto elettriche

Hyundai ha portato l’autonomia di Kona Electric fio a 484 km. L’annuncio arriva dalla stessa casa automobilistica coreana, che annuncia l’arrivo di nuovi pneumatici per il SUV compatto 100% elettrico. Confermata anche la doppia soluzione per quanto riguarda la batteria, che sarà disponibile nelle versioni 64 kWh e 39 kWh.

L’autonomia del SUV elettrico Kona sarà di 484 km in ciclo medio combinato WLTP (fino a 660 km in città) con batteria da 64 kWh. La versione da 39 kWh permetterà di percorrere fino a 305 km in ciclo WLTP (435 km su percorsi urbani). Benefici per l’autonomia che la casa coreana attribuisce all’impiego di pneumatici Michelin Primacy 4. L’auto elettrica verrà venduta negli allestimenti XPRIME+ ed EXELLENCE+.

Hyundai ha deciso di avviare la produzione anche nello stabilimento situato in Repubblica Ceca. Questo per triplicare la fornitura e ridurre i tempi d’attesa di chi acquista Kona Electric. Stesso discorso quello relativo all’aumento di produttività dell’impianto di Ulsan (Corea del Sud). A questo proposito ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, vicepresidente Marketing & Product di Hyundai Motor Europe: