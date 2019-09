Kit pronto soccorso: i pezzi essenziali e i kit più convenienti

Fonte immagine: iggy1965 via iStock

Il kit di pronto soccorso è indispensabile all'interno della casa: ecco quali pezzi non possono mancare e i kit più convenienti.

Tra gli elementi indispensabili da conservare in casa, un kit di pronto soccorso non può mai mancare. La vita domestica espone infatti a tante piccole problematiche quotidiane, dai tagli alle contusioni, e avere a disposizione tutto l’essenziale per l’automedicazione è davvero importante per garantire la propria salute e il proprio benessere. Ma quali sono i pezzi essenziali da inserire nella cassetta del pronto soccorso e, soprattutto, quali sono i kit più convenienti?

Naturalmente, è indispensabile distinguere tra il kit domestico e quello invece dedicato all’ambiente professionale, come un ufficio. Il contenuto di quest’ultimo è definito da precise normative, come il decreto 388 del Ministero della Salute. Per la casa, è consigliato conservare in un apposito contenitore – meglio se di metallo o plastica rigida – strumenti come cerotti, garze sterili, bende elastiche, forbicine, cotone, siringhe monouso, pinzette, termometro, ghiaccio secco o borsa per il ghiaccio, guanti monouso, un laccio emostatico, acqua ossigenata, disinfettanti, tintura di iodio e soluzione fisiologica. Naturalmente, il kit può variare a seconda delle proprie esigenze. Di seguito, qualche proposta offerta da Amazon.

Kit pronto soccorso: i migliori

Gaoqian, kit pronto soccorso 200 Pezzi

Per chi fosse alla ricerca di un kit di pronto soccorso davvero ricco, Gaoqian offre in vendita una cassetta ricca di strumenti: ben 200. Dai classici cerotti alle mascherine – passando anche per le coperte d’emergenza – questo kit si adatta sia a un uso domestico che all’aperto, grazie a numerosi esemplari normalmente non presenti nelle soluzioni classiche. Il tutto racchiuso in un comodo astuccio, resistente e facilmente trasportabile, dal peso di circa 550 grammi.

Il kit, così come specifica il produttore, è dotato delle certificazioni di sicurezza CE e FDA e i prodotti offerti hanno una garanzia di 12 mesi dal momento dell’acquisto. Secondo gli acquirenti Amazon, la proposta presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : poco ingombrante, ricco di strumenti, economico e facile da trasportare;

: poco ingombrante, ricco di strumenti, economico e facile da trasportare; Contro: occorre di tanto in tanto controllare lo stato di conservazione dei prodotti;

Il kit è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.99 euro. Qui per acquistarlo.

AIESI, kit di pronto soccorso per auto

Può essere utile conservare un kit di pronto soccorso anche in auto, sia per gestire le piccole disavventure quotidiane che per situazioni più importanti, come un incidente. AIESI offre una soluzione, in una comoda e maneggevole borsa in nylon, contenente tutti i presidi necessari per una medicazione efficace e veloce. Sono infatti compresi dei guanti sterili, acqua ossigenata, cotone, ghiaccio istantaneo, cerotti, bende e garze, nonché molto altro ancora.

Tutti i prodotti inclusi nel kit sono sterili, con una validità fino a 5 anni per le soluzioni di uso comune e tre anni per i disinfettanti. Inoltre, è presente una certificazione CE per tutti i dispositivi medici. Secondo gli acquirenti Amazon, il kit presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottimi prodotti nella confezione, buon rapporto qualità prezzo, facilità di conservazione in auto;

: ottimi prodotti nella confezione, buon rapporto qualità prezzo, facilità di conservazione in auto; Contro: alcuni vorrebbero più prodotti per l’esterno, come la coperta termica.

Il kit è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.90 euro. Qui per acquistarlo.

Firstmed, valigetta di pronto soccorso professionale

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione più robusta, infine, Firstmed offre una pratica valigetta. Quest’ultima, chiamata Medicases, è realizzata in solido polipropilene, resistente nel tempo e agli urti. Il kit è interessante e offre tutto il necessario per la casa: dalla soluzione cutanea allo iodopovidone alla soluzione fisiologica, passando per le garze in buste sterili, le pinzette, il cotone idrofilo, i cerotti, le bende orlate, il laccio emostatico, ghiaccio secco, sacchetto per la raccolta dei rifiuti sanitari e molto altro ancora.

Dotato di istruzioni per l’uso di ogni presidio medico offerto, il kit si presta ai più svariati utilizzi data la solidità. Secondo gli acquirenti Amazon, offre i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : prodotto solido, resistente, buon rapporto qualità-prezzo;

: prodotto solido, resistente, buon rapporto qualità-prezzo; Contro: divisori interni non sufficienti per una conservazione più ordinata.

La proposta è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.90 euro. Qui per acquistarla.

Scelta della redazione

Tutti i kit presentati si prestano pienamente a soddisfare le più comuni esigenze, la redazione sceglie però la soluzione in valigetta Firstmed, per la sua solidità.