KFC testa il pollo fritto cruelty-free

Fonte immagine: Unsplash

KFC avvia un progetto per la stampa 3D di pollo fritto vegetale e per la creazione in laboratorio di carne di pollo, quindi cruelty-free.

KFC testa il pollo fritto cruelty-free, per allargare la sua offerta anche alle persone che non consumano alimenti di origine animale. È quanto conferma VegNews, nel sottolineare come Kentucky Fried Chicken abbia stretto un’importante partnership per ottenere della carne completamente vegana, dalla consistenza e dal sapore simile al pollo.

Il gruppo internazionale sta lavorando con una società russa specializzata in stampa 3D di sostanze biologiche, la 3D Bioprinting Solutions. L’obiettivo è quello di creare dei nugget basati su sostanze prime vegane – come ad esempio cereali, pani e spezie – che possano garantire un’esperienza al palato simile a quella del classico pollo fritto. Ancora, starebbe pensando anche a migliorie per i consumatori onnivori, con carne di pollo sviluppata in laboratorio, così da non ricorrere più agli allevamenti. Questo sistema di bioingegneria potrebbe portare, oltre all’eliminazione degli allevamenti, a una riduzione del 25% dei gas serra dovuti alla produzione della carne tramite sistemi classici.

KFC: la conferma del progetto

Sul progetto, sempre VegNews riporta la dichiarazione di Raisa Polyakova, Russia General Manager di KFC:

In KFC monitoriamo attentamente tutti gli ultimi trends e le innovazioni, facciamo il nostro meglio per rimanere al passo con i tempi e introdurre tecnologie avanzate per la nostra rete di ristoranti. I prodotti con carne ingegnerizzata sono il prossimo passo per lo sviluppo del ristorante del futuro. Il nostro esperimento nel testare la tecnologia di bioprinting 3D può aiutare ad affrontare alcuni dei più importanti problemi a livelli globali. Siamo felici di contribuire al suo sviluppo e stiamo lavorando per renderla disponibile a migliaia di persone in Russia e, se possibile, anche nel resto del mondo.

KFC ha già avviato altre collaborazioni a tema vegano negli Stati Uniti, ad esempio con un lancio di prova del Beyond Friend Chicken nei ristoranti di Atlanta, dei nugget realizzati in collaborazione con l’azienda di carne vegana Beyond Meat.

