Jova Beach Tour, polemiche: a rischio pulcini in via di estinzione

Fonte immagine: mauribo via iStock

Secondo alcune associazioni ambientaliste la data del 10 luglio del Jova Beach Tour metterebbe a repentaglio la condizione di rari pulcini di fratino.

Parliamo di: Animali

Continuano le polemiche per il Jova Beach Tour, il nuovo tour estivo di Lorenzo Jovanotti che vedrà come location le principali spiagge italiane. Protagonisti del braccio di ferro tra il famoso cantante toscano e le associazioni ambientaliste sono i pulcini di fratino, una specie protetta di uccelli presente nell’area del concerto del 10 luglio, tra Rimini e Riccione.

A essere in pericolo è una nidiata di quattro piccoli, che non saranno in grado di volare dal luogo dell’evento prima del 15 luglio. L’appello per lo spostamento della data del live è finalizzato ad avviare una “collaborazione basata sul buonsenso” con organizzatori e istituzioni locali, al fine di scongiurare lo schiacciamento e il ferimento e permettere il primo volo di questa specie assai delicata e rara, la cui presenza è stimata in 40 coppie, un decimo del valore censito negli anni ottanta.

Il fratino, detto anche eurasiatico, è una specie di volatili di piccola taglia tipici delle zone costiere, habitat prediletto per le nidificazioni e la primissima crescita dei pulcini. Diffuso su alcune coste del Tirreno e dell’Adriatico, questo piccolo uccello ha visto dimezzare la propria presenza nei litorali del nostro Paese al punto da essere dichiarata in pericolo estinzione dallo IUCN (International Union for Conservation of Nature), la ONG che si occupa della catalogazione in tempo reale del rischio di scomparsa dei diversi tipi di fauna presente sulla terra.

L’ambiente, la sua tutela, è uno dei temi più cari e sentiti dal Jova Beach Tour. Grazie alla partnership con Cooperativa Erica, realtà specializzata in diverse attività legata alla raccolta differenziata, la rassegna vedrà la messa in opera di diversi servizi legati alla raccolta e la separazione dei diversi rifiuti, oltre alla distribuzione di imballaggi biodegradabili per panini e bibite, al fine di minimizzare l’impatto di un assembramento di migliaia di spettatori su ecosistemi fragili come le nostre spiagge.