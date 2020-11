Joe Biden, anche un gatto alla Casa Bianca

Fonte immagine: David Lienemann via Wikimedia

Joe Biden porterà anche un gatto alla Casa Bianca: dopo i due cani Major e Champ, il Presidente Eletto apre anche ai felini.

Joe Biden non ha intenzione di rinunciare all’antica tradizione dei quadrupedi alla Casa Bianca, interrotta dal suo predecessore Donald Trump. E così, oltre ai suoi due adorati cani, il Presidente eletto ha intenzione di portare in quel di Washington anche un adorabile gatto.

A confermarlo è la trasmissione Sunday Morning di CBS, nel ricevere una nota dallo stesso Presidente e della First Lady. I due cani Champ e Major, infatti, saranno presto accompagnati da un simpatico felino.

Joe Biden e gli animali

Joe Biden è da sempre un grande amante degli animali. Tanto che, in una recente intervista, ha confermato di essersi sempre circondato di quadrupedi all’interno della sua abitazione. E la Casa Bianca non fa differenza: il giorno stesso della vittoria alle elezioni, Biden ha annunciato che porterà i suoi due Pastori Tedeschi a Washington, Champ e Major. Una passione che ha portato il neoeletto Presidente anche ad azioni di tutela per gli amici a quattro zampe, tanto che uno dei suoi due canti è stato adottato da un rifugio.

E ora alla coppia canina si aggiungerà anche un gatto, sebbene l’identità del micio non sia ancora stata svelata:

Il Presidente Eletto Joe Biden, e la moglie Jill Biden, non porteranno solo i Pastori Tedeschi Major e Champ alla Casa Bianca. I Biden ci hanno detto in esclusiva che presto arriverà anche un gatto.

Proprio in questi giorni il 78enne Joe Biden si è slogato una caviglia giocando con i propri cani, anche se ha già rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute.

Il gatto più famoso della storia a stelle e strisce è Sock, il felino della famiglia Clinton. Il quadrupede ha accompagnato Bill Clinton e la moglie Hillary per ben 18 anni, prima di spegnersi all’età di 18 anni. Nel 1997, oltre al gatto alla Casa Bianca è arrivato il Labrador nero Buddy.

Fonte: USA Today