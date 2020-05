Joaquin Phoenix e Rooney Mara: un milione di hamburger veg per i bisognosi

Joaquin Phoenix e Rooney Mara partecipano alla campagna Feed A Million+ di Beyond Meat: doneranno un milione di hamburger vegani ai bisognosi.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara scendono in campo per aiutare i bisognosi in questa fase delicata della pandemia da coronavirus. E lo fanno unendosi alla campagna Feed A Million+ di Beyond Meat, la società statunitense specializzata nella produzione di carne vegana. I due attori, coppia anche nella vita reale, contribuiranno alla distribuzione di 1 milione di panini veg a persone in difficoltà.

Le due star hollywoodiane hanno accolto con grande entusiasmo la nuova iniziativa, riconfermando la loro attenzione per la comunità in cui vivono. Phoenix e Mara sono infatti noti per molteplici iniziative benefiche, soprattutto orientate all’aiuto delle popolazioni più povere e alla salvaguardia degli animali. Annunciando la loro partnership con Beyond Meat, la coppia ha spiegato:

Siamo così grati di collaborare per la campagna Feed A Million+ di Beyond Meat, allo scopo di supportare individui e comunità colpiti da problemi di approvvigionamento alimentare. Per le prossime settimane, Feed A Million+ donerà migliaia di pasti caldi ad alcune delle nostre organizzazioni preferite, che forniscono servizi di emergenza per molte persone.

Chi aiuteranno

Nel dettaglio, Phoenix e Mara hanno deciso di supportare Midnight Mission per l’aiuto ai senzatetto, Urban School Food Alliance per i pasti scolastici dei bambini più poveri e My Friend’s Place, organizzazione che aiuta i senzatetto a diventare economicamente autonomi.

Alla campagna Feed A Million+ aderiscono altre celebrità statunitensi, come il rapper Snoop Dogg, il comico Kevin Hart e la star dell’NBA Kyrie Irving.

Così come già accennato, la coppia è da tempo impegnata in numerose campagne solidali e di sensibilizzazione. Phoenix è da tempo portavoce di iniziative in favore della tutela degli animali d’allevamento, nonché testimonial di PETA. L’attore di Joker è vegano dall’età di tre anni, non stupisce abbia quindi accolto più che favorevolmente l’iniziativa di Beyond Meat, società specializzata proprio nella vendita di carne vegana.

