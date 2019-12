Joaquin Phoenix persona dell’anno per PETA: premiato l’impegno animalista

Joaquin Phoenix è stato nominato persona dell'anno da PETA: l'organizzazione ha voluto premiare il suo impegno decennale per gli animali.

Joaquin Phoenix è la persona dell’anno per PETA, l’organizzazione internazionale che si occupa dei diritti degli animali. E l’attore non è stato scelto per la sua interpretazione magistrale di Joker nell’omonimo film, una pellicola che lo porterà probabilmente all’Oscar, bensì per l’impegno profuso verso il rispetto di tutti gli esseri viventi. Da sempre vegano convinto, infatti, Phoenix è da decenni impegnato in campagne di tutela e ha più volte partecipato a iniziative proprio targate PETA.

Phoenix riceve l’ambito riconoscimento che, nel corso degli ultimi anni, è stato conferito anche a Ricky Gervais, Pamela Anderson e Roger Moore. Così come già anticipato, Phoenix è vegano dall’età di tre anni, dopo aver visto l’uccisione di un pesce. Da allora, ha sempre manifestato il proprio sostegno in favore degli animali, sensibilizzando sui loro diritti e diventando testimonial della dieta vegana.

Nel corso dell’ultimo anno, l’attore è apparso in una campagna pubblicitaria di PETA, diffusa negli Stati Uniti. Spinto dallo slogan “We Are All Animals”, Phoenix è apparso sui cartelloni di Times Square a New York e sulla Sunset Boulevard di Los Angeles per sensibilizzare sui diritti degli animali. Ha quindi contribuito alla promozione di leggi di maggior tutela in California e, alla National Animal Rights Day March, ha cullato un pollo morto celebrandone il funerale. Non ultimo, è tra i produttori esecutivi del documentario “The Animal People”, incentrato sugli attivisti per i diritti degli animali, e ha aiutato dei maiali in gravi condizioni e diretti a un mattatoio.

Ingrid Newkirk, fondatrice di PETA, ha così commentato l’impegno dell’attore statunitense:

Joaquin Phoenix non perde mai l’occasione per spostare l’attenzione da lui alla causa degli animali e per rappresentare un grande esempio di come si dovrebbe essere vegani. PETA è orgogliosa di iniziare la stagione delle premiazioni onorando il suo impegno a mostrare a tutti che in quanto a sentire paura, dolore e amore, un essere umano non è diverso da una gallina, da una gallina o da un criceto.

Tra le collaborazioni di Joaquin Phoenix con PETA, si elencano la campagna contro la lana del 2016, quella contro la pelle di cane del 2015, la sensibilizzazione sulle pelli esotiche del 2010, la lotta all’industria alla pesca del 2013 e la rinuncia ai tacchini del 1998.