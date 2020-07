Joaquin Phoenix deciso di sostenere Animal Legal Defense Fund che ha lanciato una piattaforma in cui è si possono denunciare i maltrattamenti.

Tutto ebbe inizio con quel suo discorso meraviglioso agli Oscar: “Ci sentiamo autorizzati a inseminare artificialmente una mucca e a rubare il suo piccolo non appena lo dà alla luce, nonostante i suoi inequivocabili pianti di disperazione. Poi prendiamo il suo latte che sarebbe destinato al cucciolo e lo mettiamo nel caffè o nei cereali. Credo che abbiamo paura dell’idea del cambiamento personale perché pensiamo di dover sacrificare qualcosa, o rinunciare a qualcosa”. Joaquin Phoenix mentre ritirava la statuetta per la sua straordinaria performance aveva solo un pensiero: il maltrattamento degli animali.

Oggi, a distanza di tempo, quell’idea non è più cambiata. Si è fatta solo più insistente. Ha deciso di sostenere Animal Legal Defense Fund che ha lanciato una piattaforma in cui è possibile denunciare in maniera anonima qualsiasi tipo di violenza o sopruso, senza avere così il timore di eventuali ripercussioni.

La battaglia contro i mattatoi è stata aperta:

“Questa situazione ha lasciato molti animali, in particolare suini e polli, bloccati nelle fattorie più a lungo del previsto. In questo tempo, il bestiame è diventato più grande e più vecchio rispetto ai tempi necessari, per cui i macelli non riescono a gestire gli animali che si accumulano. Gli informatori sono fondamentali per aiutare le organizzazioni di protezione degli animali a identificare, investigare, documentare e rendere pubblica tutta la crudeltà. ReportAnimalAg.com, offre uno spazio sicuro per i dipendenti in modo confidenziale e con anonimato, per esprimere le loro preoccupazioni. I nostri cartelloni pubblicitari verranno affissi accanto agli allevamenti e ai macelli”