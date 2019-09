Joaquin Phoenix contro la crudeltà sugli animali

Joaquin Phoenix partecipa a una manifestazione a Toronto per la protezione dei diritti degli animali, associata al lancio di una campagna vegana.

A pochi giorni dal trionfo alla Mostra del Cinema di Venezia, con il film “Joker” di cui è protagonista, Joaquin Phoenix è voltato in Canada per una causa per lui molto importante: la protezione dei diritti degli animali. L’attore, da sempre impegnato in iniziative di questo genere, ha infatti partecipato a una campagna pubblica in quel di Toronto per sensibilizzare il pubblico all’alimentazione vegana.

Phoenix si è recato presso la stazione della metropolitana di St George dove, insieme agli attivisti dei BeFairBeVegan, ha mostrato le immagini di una campagna per l’abbandono di una dieta a base di ingredienti di origine animale. L’attore ne ha approfittato nelle ore immediatamente antecedenti alla sua partecipazione al Toronto Film Festival, dove è stato premiato con un Tribute Actor Award.

Joaquin Phoenix, contattato qualche tempo fa dall’associazione che ha promosso questa campagna, ha accettato con entusiasmo di partecipare come testimonial. In una breve intervista televisiva, l’artista ha inoltre auspicato l’espansione del progetto ben oltre i confini di Toronto, coinvolgendo anche alcune città statunitensi come Los Angeles, dove vive.

L’attore segue una dieta vegana si da quando ha 3 anni e, poiché cresciuto a stretto contatto con vari animali, ha deciso di diventare portavoce dei loro diritti. Proprio pochi mesi fa, ad esempio, ha prestato la sua voce insieme a Rooney Mara per “Dominion”, un documentario sullo sfruttamento degli esemplari da allevamento. Ancora, ha partecipato a numerose campagne, come quella della PETA contro l’uso di lana da pecore.

Il progetto BeFairBeVegan è nato nel 2016 con un intento innovativo: si basa su una forma comunicativa che porta a evidenziare le uguaglianze più profonde tra uomo e animali, anziché le differenze, per avvicinare sempre più persone al rispetto dei loro diritti.

