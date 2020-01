Joaquin Phoenix conforta i maiali di un macello dopo i SAG Awards

Fonte immagine: Jane Velez Mitchell via Facebook

Subito dopo i SAG Awards, Joaquin Phoenix ha raggiunto i maiali di un macello per offrire loro conforto negli ultimi momenti della loro vita.

Joaquin Phoenix conferma la sua grande sensibilità nei confronti degli animali, recandosi in un macello per offrire conforto a dei maiali destinati alla morte. E non in una giornata qualsiasi, bensì immediatamente al termine dei SAG Awards della scorsa settimana: anziché lanciarsi in party e aftershow, l’attore di Joker si è unito a una protesta vestito in abito da sera.

Phoenix è stato premiato proprio ai SAG Awards come miglior attore per la sua interpretazione magistrale in Joker. Dopo aver ringraziato tutti sul palco, in particolare il compianto Heath Ledger, al termine del gala l’attore non si è lanciato in troppi festeggiamenti. Ancora vestito con il suo completo Stella McCartney, si è unito all’organizzazione Animal Save di Los Angeles, portando conforto ad alcuni maiali destinati al macello.

Phoenix e gli attivisti hanno raggiunto alcuni suini stipati in un camion, fermo all’entrata di un macello di Vernon, in California. Qui, armati di viveri e di acqua, hanno cercato di rifocillare i maiali stanchi dal viaggio e dal poco spazio, offrendo loro un momento di relax e compassione prima del termine delle loro esistenze. L’azione, filmata dalla vlogger animalista Jane Velez-Mitchell, ha permesso allo stesso attore di esprimere il proprio disappunto per il mercato delle carne:

La maggior parte delle persone non conosce davvero la tortura e il dolore dell’industria casearia e della carne. Io l’ho vista per quello che davvero è, quindi dovevo essere qui. Abbiamo il dovere morale di parlarne, di esporla per quel che davvero è. Siamo stati indottrinati con queste immagini di animali felici nelle fattorie, sulle etichette delle confezioni di carne, ai ristoranti, ma è una menzogna. Credo che le persone debbano sapere la verità, dobbiamo farlo.

Fonte: Vanity Fair USA