Jeff Bezos: 10 miliardi di dollari contro i cambiamenti climatici

Fonte immagine: Steve Jurvetson via Wikimedia

Jeff Bezos di Amazon ha deciso di investire 10 miliardi di dollari contro i cambiamenti climatici, creando il nuovo Bezos Earth Fund.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Jeff Bezos investe 10 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici, tramite la creazione del nuovo “Bezos Earth Fund”. Il fondatore del colosso Amazon, nonché uomo più ricco del Pianeta, ha deciso di destinare parte del suo enorme patrimonio per lo studio di tecnologie che potrebbero rallentare i pericolosi mutamenti a cui il clima è ultimamente soggetto. La conferma è giunta dallo stesso imprenditore a stelle e strisce, tramite un aggiornamento sulla piattaforma Instagram.

Non è la prima volta che Jeff Bezos decide di scendere in campo per dei progetti ambientali. Il magnate, il quale può contare su un patrimonio di 130 miliardi di dollari, lo scorso settembre ha annunciato la “Climate Pledge”, un programma che porterà le attività di Amazon a essere carbon-neutral entro il 2040. Lo scorso dicembre, invece, l’imprenditore ha deciso di donare 690.000 dollari per il contrasto degli incendi in Australia. Ora arriva la sua fondazione per l’ambiente, come confermato sui social network:

Sono entusiasta di annunciare il lancio del Bezos Earth Fund. Il cambiamento climatico è la più grande minaccia per il nostro Pianeta. Voglio lavorare insieme ad altri sia per espandere strade già note che esplorarne di nuove, per combattere il devastante impatto del cambiamento climatico sul Pianeta che tutti condividiamo. Questa iniziativa globale finanzierà scienziati, attivisti, organizzazioni non governative: qualsiasi sforzo che offra una reale possibilità per aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. Possiamo salvare la Terra. Saranno necessarie azioni collettive da grandi e piccole compagnia, dagli stati, dalle organizzazioni globali e dai singoli. Mi impegno a investire 10 miliardi di dollari per cominciare e i primi fondi saranno sovvenzionati questa estate. La Terra è la cosa che tutti abbiamo in comune: proteggiamola, insieme.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo negli Stati Uniti, dove sui social network in molti si sono complimentati con il leader di Amazon. Altri, tuttavia, hanno sottolineato come, senza uno sforzo collettivo in grado di mettere d’accordo i governi di tutto il mondo, difficilmente si potrà raggiungere un risultato concreto.

Fonte: Yahoo