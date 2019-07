Jaguar-Land Rover punta sempre più sull’elettrico: ecco la XJ

Il Gruppo Jaguar-Land Rover punta dritto verso l'elettrificazione confermando l'arrivo di nuovi modelli tra cui la nuova ammiraglia Jaguar XJ.

Per il Gruppo Jaguar-Land Rover le auto elettriche sono sempre più importanti. Il gruppo automobilistico inglese ha fatto sapere che costruirà una nuova gamma di veicoli elettrificati nello stabilimento di Castle Bromwich nel Regno Unito che per l’occasione sarà riconvertito per poter produrre questa categoria di veicoli basati sulla nuova piattaforma modulare MLA (Modular Longitudinal Architecture).

Il primo modello sarà una versione completamente rinnovata e ovviamente alimentata a batteria, dell’ammiraglia Jaguar XJ. La futura XJ elettrica sarà sviluppata dallo stesso team responsabile della Jaguar I-Pace, l’attuale SUV elettrico del brand inglese che ha ottenuto un grandissimo successo. Un modello premium che sicuramente andrà a confrontarsi con le Model S di Tesla.

Ovviamente l’ammiraglia sarà solo la prima di molti modelli elettrificati che il costruttore inglese lancerà in futuro. Dal 2020 il gruppo prevede di offrire opzioni elettriche per tutti i nuovi modelli. La strada sembra dunque tracciata per il Gruppo Jaguar-Land Rover, che si fa forte anche del recente accordo con BMW per lo sviluppo di motori elettrici di prossima generazione.

Jaguar-Land Rover intende poi voler fare in modo che la produzione delle auto elettriche rimanga il più possibile all’interno dei confini Inglesi. Il Gruppo automobilistico ha chiesto al Governo e all’industria di lavorare insieme per portare la produzione di batterie su larga scala all’interno del Paese. Il brand inglese ha pronti importanti investimenti per la costruzione di nuovi impianti e per l’ammodernamento di altri per la produzione di auto elettriche.

In questo modo si vogliono salvaguardare migliaia di posti di lavoro a causa delle preoccupazioni sulla Brexit. Jaguar ha dichiarato al riguardo che la produzione della nuova XJ e di altri veicoli elettrici garantirà migliaia di posti di lavoro. Annunci molto importanti per il futuro dell’azienda automobilistica che punta dritta verso l’elettrificazione. Purtroppo al momento poco si sa dei progetti concreti e dei modelli elettrificati che debutteranno nei prossimi anni.