Jack Black rinuncia alla carne e sposa la dieta vegetariana

Fonte immagine: vagueonthehow via Wikimedia

Jack Black annuncia di aver rinunciato alla carne rossa, scegliendo una dieta maggiormente vegetale: il proposito è di diventare vegano.

Jack Black rinuncia alla carne rossa e cerca di sposare una dieta maggiormente vegetale, con un mix di ingredienti presi in prestito sia dal regime alimentare vegetariano che da quello vegano. È questo il proposito dell’attore statunitense, annunciato pochi giorni fa sulla piattaforma Twitter.

Negli ultimi giorni Black è diventato virale su tutti i social network, per un improvvisato balletto a torso nudo pubblicato su TikTok. Un filmato pensato per sollevare l’umore di tutti coloro che si trovano costretti in casa a causa della diffusione del nuovo coronavirus, rimbalzato velocemente da un account all’altro sui servizi social più gettonati. Eppure l’attore statunitense non si è reso protagonista delle cronache solo per questo intervento, ma anche per la sua decisione di optare per una dieta maggiormente vegetale.

La star ha infatti deciso di supportare “My Eco Resolution”, un’iniziativa avviata nel 2019 da Cara Delevingne e Advaya per convincere quante più persone possibili ad assumere comportamenti maggiormente responsabili nei confronti dell’ambiente. Così ha spiegato l’attore:

La mia Eco Resolution è smettere di magiare carne rossa. Continuerò a consumare i cheeseburger, ma sarà uno di quei scientificamente deliziosi burger vegetariani. Ad esempio l’Impossibile o il Beyond. Lo faccio per limitare gli effetti catastrofici del cambiamento climatico e come supporto alla mia salute mentale. Quale impegno sei disposto ad assumerti per il Pianeta?

Tra i protagonisti di “Jumanji”, Jack Black sta pensando ormai da tempo di modificare la propria alimentazione. I primi passi lo scorso dicembre quando, in occasione di un’intervista per l’edizione statunitense di Wired, aveva affermato di voler diventare presto vegano:

Sono vegano nello spirito ed è davvero giunto il momento di considerare questo stile di vita.

Fonte: VegNews