Ittiosi, una bimba di 7 anni si sta pietrificando: ecco cosa le sta succedendo

Rajeshwari è una bimba di 7 anni affetta da una malattia che le sta “pietrificando” il corpo, soffre a camminare e stare seduta.

Rajeshwari ha 7 anni, vive nella remota area tribale di Dantewada, nello stato indiano di Chhattisgarh e ha una malattia terribile che le sta pietrificando il corpo rendendole difficili e dolorosi i movimenti. La sua esistenza è difficile ed ogni giorno il dolore cresce.

Ittiosi: cosa sta succedendo a Rajeshwari?

Rajeshwari soffre di ittiosi epidermolitica, una malattia incurabile che la porta a convivere con vesciche ruvide che le coprono interamente il corpo rendendole complessi i movimenti e provocandole indicibili sofferenze anche quando è costretta a stare seduta. Vive in una zona remota dell’India e per farsi visitare da un dottore deve andare nella città più vicina con tutte le complicazioni che questo spostamento comporta. La famiglia non riesce nemmeno a permettersi le cure per permetterle di ricevere un’assistenza adeguata.

Per la sua patologia oltretutto non esiste una cura:

Non c’è stata alcuna grande svolta in termini di ricerca. Attualmente, la scienza non ha alcuna cura per questo disturbo

Ha detto il dottor Satyaki Ganguly dell’“All India Institute of Medical Science” di Raipur. Che vita è questa che non regala un futuro ai bambini? Che mondo è questo che non si batte per regalare un futuro di vita a Rajeshwari?