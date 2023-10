Il 79% degli italiani desidera uno stile di vita green

L'Italia sta andando verso uno stile di vita sempre più green e sostenibile. Con l'interesse e la partecipazione degli italiani che raggiungono livelli senza precedenti, c'è motivo di speranza per un futuro più sostenibile per il nostro Paese.

Un’importante rivoluzione è in corso tra gli italiani, e il protagonista è lo stile di vita green. L’interesse e l’entusiasmo per la sostenibilità hanno raggiunto livelli senza precedenti, con il 79% della popolazione italiana – pari a 39,5 milioni di cittadini – che si dichiara coinvolto ed appassionato delle tematiche legate all’ecologia. Questo dato, in crescita del +6% rispetto al 2022 e del +36% dal 2015, segna un nuovo record nella nostra nazione.

I cittadini che abbracciano la vita green

L’interesse per uno stile di vita green si estende a diverse categorie di cittadini. Dai giovani della Generazione Z (18-24 anni) ai professionisti, passando per donne, laureati e studenti, sembra che il messaggio della sostenibilità abbia fatto breccia in una vasta gamma di persone.

Nonostante la crescita dell’interesse, il 21% degli italiani rimane disinteressato alla sostenibilità, con un picco del 24% tra i cittadini di Roma.

Sostenibilità, un imperativo per il futuro

La sostenibilità è ormai un argomento centrale nella mente di quasi sette italiani su 10 (68%), corrispondenti a 34 milioni di cittadini. Questo dato rappresenta un aumento del +6% rispetto al 2022. Tuttavia, c’è un 27% degli italiani che ritiene che l’approccio sostenibile sia solo una moda passeggera, con i milanesi in testa, dove il 29% rimane scettico.

Quando si parla delle aziende che si autodefiniscono sostenibili, gli italiani sono divisi a metà sul reale impegno di queste organizzazioni nella sostenibilità. Il 49% pensa che siano solo strategie e operazioni di marketing, mentre il 46% crede che rappresentino un impegno concreto per garantire un futuro al nostro Pianeta.

I giovani della Generazione Z sono i più scettici, con il 54% che mette in dubbio l’impegno delle aziende sulla sostenibilità.

L’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile

Questi dati emergono dal 9° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, un’indagine annuale promossa da LifeGate in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra MR.

La ricerca è stata condotta a livello nazionale, coinvolgendo anche Milano e Roma, con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio e Connect4Climate. La ricerca ha identificato diverse aree di interesse nella sostenibilità.

Energia

Il 90% degli italiani ritiene giusto investire nelle fonti di energia rinnovabile, con il 38% che sostiene l’accelerazione nell’uso di queste fonti per garantire l’indipendenza energetica dell’Italia. Solo il 23% utilizza già energia rinnovabile.

Moda e design

Il 48% degli italiani conosce e comprende il concetto di moda sostenibile, mentre il 20% è disposto ad acquistare prodotti di arredamento e abbigliamento sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Mobilità e città intelligenti

Sebbene il 72% ritenga che sia importante incentivare l’acquisto di veicoli elettrici, meno del 10% degli italiani utilizza questi veicoli. Il 29% conosce il concetto di città intelligente, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Azienda

Gli italiani definiscono un’azienda come sostenibile principalmente in base a tre criteri: utilizzo responsabile delle risorse (35%), carbon neutrality (18%) e report di sostenibilità chiaro (9%).

Cambiamenti climatici

L’86% degli italiani ritiene che sia necessario sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici attraverso il proprio comportamento, e il 24% sarebbe disposto ad acquistare una polizza contro i cambiamenti climatici, anche se questa comportasse un costo maggiore.

Alimentazione

Il 25% degli italiani limita l’uso di carne nell’alimentazione, mentre il 4% si dichiara vegetariano o vegano. Il 17% consuma cibi biologici, e il 19% ritiene che aumentare la produzione di cibo biologico sia una priorità per il Paese.

Economia circolare

Il 43% degli italiani conosce e comprende il concetto di economia circolare, e il 76% fa la raccolta differenziata di rifiuti speciali.

Acqua e plastica

Il 44% degli italiani limita l’uso di bottigliette di plastica, con un’attenzione particolare alla riduzione degli sprechi idrici (47%) e al divieto di produzione e uso di bottigliette di plastica (28%).

Diversità e inclusione

Per l’84% degli italiani, la diversità e l’inclusione sono fondamentali per le aziende, con il 12% che sceglie di acquistare prodotti/servizi da aziende impegnate nell’essere inclusive e rispettose delle diversità.

Gestione dei risparmi

Il 62% dei cittadini italiani sarebbe disposto a investire in prodotti finanziari sostenibili, anche se offrissero un rendimento inferiore. Tuttavia, solo il 16% ha effettivamente investito parte dei propri risparmi in questo settore.