Isole più belle al mondo, le 25 migliori

Fonte immagine: Image by hirisflower from Pixabay

Sicilia e Ischia tra le 25 isole più belle al mondo secondo gli utenti della rivista di viaggi Travel + Leisure: in vetta Palawan, nelle Filippine.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

In pieno clima estivo scegliere la propria meta tra le 25 isole più belle al mondo potrebbe rivelarsi la soluzione ideale. Soprattutto se tra tali destinazioni figurano anche delle località italiane. Un esempio è la Sicilia, che secondo la rivista Travel+Leisure si piazza al nono posto tra le località più apprezzate dai propri lettori.

Sebbene le vacanze 2020 siano marcate in maniera inevitabile dall’emergenza Coronavirus, T+L sottolinea come quelle presentate possano rivelarsi possibili spunti per viaggi futuri. Classifica dei World’s Best Awards di quest’anno che vedono in vetta Palawan, nelle Filippine. Ben posizionata anche la Grecia, che piazza ben due località nelle prime tre posizioni.

Presenza italiana che non si esaurisce con il nono posto siciliano, ma che vede piazzarsi in 21esima posizione l’isola di Ischia. La scelta degli utenti è avvenuta valutando diversi parametri: attività da poter svolgere, attrazioni naturali, bellezza dei paesaggi, spiagge, accoglienza, cibo e voto generale.

Le 25 isole più belle al mondo

Palawan (Filippine) – L’isola filippina si piazza al primo posto con un punteggio di 94,83 su 100; Páros (Grecia) – Punteggio 90,55; Mílos (Grecia) – 90,33; Sri Lanka – 90; Koh Lanta (Thailandia) – 89,41; Mauritius – 89,07; Anguilla – 89,01; Langkawi (Malesia) – 88,76; Sicilia (Italia) – 88,62; Isole Galápagos (Ecuador) – 88,44; Azzorre (Portogallo) – 88,42; Maui (Hawaii) – 88,38; Hvar e Isole della Dalmazia (Croazia) – 88,35; Boracay (Filippine) – 88,22; Creta (Grecia) – 88,20; Isole Cook – 88,15; Bali (Indonesia) – 88,14; Moorea (Polinesia Francese) – 88,05; Tasmania (Australia) – 87,89; Isole della Grande Barriera Corallina (Australia) – 87,82; Ischia (Italia) – 87,76; Maiorca (Spagna) – 87,58; Koh Samui (Thailandia) – 87,56; Kauai (Hawaii) – 87,50; Bora-Bora (Polinesia Francese) – 87,27;

Fonte: Travel+Leisure