Irex Report: settore elettrico rischia perdite per 5 miliardi di euro

Il rapport Irex tira le somme in relazione al crollo dei consumi in Italia: rinnovabili al 42%, penalizzato il comparto termoelettrico.

L’involuzione nei consumi elettrici in Italia causata dal Coronavirus potrebbe portare il settore elettrico a perdere circa 5 miliardi di euro nel 2020. Questo è quanto emerge dall’Irex Annual Report, come anticipato dalla società di consulenza Althesys. Il blocco delle attività produttive ha portato a un calo del 20% nella richiesta energetica italiana, con una stima sui consumi complessivi a fine anno vicina ai 302 miliardi di chilowattora (dato più basso dal 2001 ad oggi).

Il dato complessivo sembra favorire le energie rinnovabili, che in considerazione della loro priorità di dispacciamento viaggiano verso quota 42% del fabbisogno energetico 2020. Penalizzata in la produzione da gas e carbone, con i costi economici che graveranno su “produttori termoelettrici da fonti fossili, i rivenditori di energia, trader e retailer”. Secondo quanto ha dichiarato Alessandro Marangoni, CEO Althesys:

L’analisi degli investimenti e delle M&A nelle rinnovabili dell’IREX Annual Report 2020, la cui presentazione è stata posposta rispetto al tradizionale appuntamento di aprile, lascia ben sperare. I numeri delle imprese italiane sono in crescita, sia in Italia che all’estero, e numerosi sono i progetti in itinere e che potranno svilupparsi nei prossimi mesi, una volta terminato il lockdown. Di riflesso, anche il sistema elettrico, al di là della temporanea riduzione della domanda, potrebbe uscirne senza dover perdere asset strategici e con la prospettiva di una pronta ripresa.