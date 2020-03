#iorestoinforma: CrossFit a casa con GreenStyle

GreenStyle lancia insieme al coach Giacomo Caldarigi una serie di lezioni di CrossFit ideali per allenarsi a casa.

Stare a casa ai tempi del Covid-19 mette a dura prova la pazienza e la tenuta mentale di molti di noi, con il rischio di compromettere il nostro benessere psico-fisico.

Da una situazione di disagio e di difficoltà, però, possono nascere grandi opportunità, tra cui la scoperta di risorse personali che non sapevamo di possedere o di passioni che non abbiamo mai avuto il tempo di coltivare.

Come, ad esempio, la pratica di una disciplina sportiva che spesso rimandiamo accampando le scuse più bizzarre. Ebbene, pur stando a casa, possiamo iniziare veramente a volerci bene e ad approfittare di questo momento per tornare a essere in forma, attivi e coinvolgere, divertendosi, anche gli elementi più pigri della famiglia.

#Iorestoinforma è il nuovo format lanciato da GreenStyle durante il fermo imposto da Governo per la tutela della nostra salute e per il contenimento del contagio che è ben sintetizzato dall’ormai noto #Iorestoacasa.

In collaborazione con Giacomo Caldarigi* coach certificato di Level 1, GreenStyle propone una serie di allenamenti basati sul sistema CrossFit che si possono tranquillamente praticare a casa senza l’ausilio di particolari attrezzature e, a emergenza conclusa, anche all’aria aperta.

Non importa se le nostre case siano grandi o piccole: sono sufficienti 180 cm, pari alla misura standard di un tappetino da palestra, per ritrovare se stessi e scoprire che dentro di noi c’è un mondo molto più grande delle quattro mura entro le quali dobbiamo trascorrere le nostre giornate per il bene di tutti.

Sulle pagine del nostro sito e sul profilo Instagram della nostra testata saranno mandate on-air brevi pillole video che, in modo semplice e guidato, riproporranno un allenamento completo di circa 30 minuti, adatto anche ai meno esperti o addicted to fitness.

Un appuntamento fisso per tre volte alla settimana (lunedì- mercoledì-venerdì) ad alto tasso endorfinico che creerà dipendenza e ci farà sentire più felici, motivati e forti.

Vediamo di seguito la sequenza del primo allenamento proposto dal nostro coach Giacomo per iniziare al meglio la settimana.

Ricordiamo sempre che in tutte le lezioni è prevista sempre una fase iniziale di riscaldamento e una centrale di workout vero e proprio. Non scordiamo di concederci a fine allenamento un momento per lo stretching e il rilassamento che ci riporti a normalizzare i battiti cardiaci e a recuperare una respirazione più lenta e regolare.

Non è necessario andare oltre i propri limiti, quindi se avvertite molta fatica, rallentate il ritmo e concentratevi maggiormente nell’eseguire correttamente gli esercizi al passo a voi più congeniale.

FASE 1 – RISCALDAMENTO: ripetere per tre round la seguente sequenza di esercizi:

50 jumping jack,

10 burpees senza push up (SEGUONO FOTO)

10 rock climber

10 affondi alternati in avanti

FASE 2: WORKOUT: A.M.R.A.P. (As Many Round As Possible) per 20 venti minuti totali.

Significa che in venti minuti dobbiamo ripetere quante più volte riusciamo la sequenza indicata di seguito. Un obiettivo è riuscire a portare a termine 12 giri ma ricordiamo di lavorare senza andare in affanno e in progressione di affaticamento cosicché da non rinunciare anche al divertimento:

5 burpees

10 sit up (SEQUENZA IMMAGINI SOTTO)

Squat sul posto (SEQUENZA IMMAGINI SOTTO)

Di seguito il video completo:

Buon allenamento e a mercoledì per il prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi!

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali nel nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Hrad Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiutare le persone a stare meglio e sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale è la sua missione di vita