#iorestoinforma con GreenStyle: undicesima lezione con Giacomo Caldarigi

Continuiamo a tenerci in forma e allenamento con le lezioni di CrossFit a casa in attesa della Fase 2 e del ritorno ad allenarsi all'aria aperta.

Parliamo di: Tornare in forma

Pronti per un nuovo workout con il nostro coach Giacomo Caldarigi*? Ci stiamo piano piano avvicinando alla fase 2 e per i runner e amanti dello sport all’aria aperta si apre uno spiraglio di luce, sempre con le dovute cautele e attenzioni per la salvaguardia personale e quella delle altre persone. Mentre aspettiamo di poter tornare a correre o ad allenarci all’aria aperta, continuiamo la nostra preparazione atletica con il CrossFit. Come potrete vedere nel video, per l’allenamento di oggi avremo bisogno di:

• 1 manico di scopa o, in alternativa, di una cinta.

• 1 scaletta o 1 sedia che possa supportare in sicurezza il nostro peso in fase di salita e discesa.

• 1 peso dato da una bottiglia di acqua o, se siete in buona forma fisica anche l’intera cassa di acqua.

Vediamo nel dettaglio la sequenza.

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): 5 round cono 10 ripetizioni per ciascuno dei tre esercizi proposti.

• Pvc pass through

• Inchworm push ups

• Lunges (o affondi).

FASE 2- WORKOUT: A.M.R.A.P. per 20 minuti. Il numero dell’ultimo esercizio deve aumentare di due ripetizioni a ogni round fino a esaurimento del tempo.

• 5 Push ups

• 10 Step ups

• 2 Object hang Clean & Jerk per incrementare, poi, a 4, 6, 8 etc….

Buon allenamento e al prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#Iorestoinforma mentre #Iorestoacasa.

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali di nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Head Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiuta le persone a stare meglio e a sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale che diventato la sua missione di vita.