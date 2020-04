#iorestoinforma con GreenStyle: settima lezione con Giacomo Caldarigi

Anche se siamo in casa, facciamoci trovare pronti e in forma per la bella stagione con il CrossFit del nostro coach Giacomo Caldarigi

Un antico modo di dire recita “Aprile, dolce dormire”, ma rispondendo per le rime a questo invito all’ozio opponiamo un sempreverde “chi dorme, non piglia pesci”. E anche se la prospettiva di una gita al lago o al mare ci sembra ancora una chimera lontana, facciamoci trovare pronti e in forma con le lezioni del nostro coach Giacomo Caldarigi*.

La lezione di oggi è davvero molto intensa ma non dobbiamo farci scoraggiare. Più ci alleniamo, più sviluppiamo endorfine e più il nostro umore e corpo ne giovano. A questo aggiungiamo anche quella soddisfacente sensazione di stanchezza fisica che ci farà dormire meglio e recuperare tanta forza ed energia. A questo aggiungiamo anche il consiglio di seguire un’alimentazione equilibrata che non preveda il consumo di junk food ma di cereali integrali, carne bianca, pesce e tanta verdura e frutta, anche secca, fonte di proteine e magnesio.

Non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e diamoci da fare. Come sempre teniamo a portata di mano un paio di bottiglie di acqua da un litro e mezzo o, se provvisti, le kettlebell o i manubri e il consueto cronometro per prendere nota dei tempi personali e monitorare i progressi.

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): 3 rounds per quattro esercizi che ormai dovremmo aver imparato. In ogni caso, nel video riportato di sotto, il nostro coach ci mostra sempre la perfetta esecuzione di ciascuno di essi e, per alcuni, vi proponiamo alcuni scatti presi in prestito anche dalle lezioni precedenti.

20 Jumping Jacks

20 Mountain Climbers

5 Hindu Push Ups

10 Lunges o Affondi

FASE 2- WORKOUT: la parte centrale dell’allenamento prevede 8 round con esercizi che allenano la parte destra e poi quella sinistra del corpo. A fare da spartiacque una sequenza da 5 di temibili ma efficacissimi burpees che attivano per bene il metabolismo e contribuiscono a rendere più dinamica e aerobica questa sessione. Vediamo tutto nel dettaglio. Ciascun round è costituito, nello specifico, da questa sequenza:

PARTE DESTRA

5 Front Squats

5 Push Presses

5 Thrusters

5 Burpees

PARTE SINISTRA

5 Front Squats

5 Push Presses

5 Thrusters

5 Burpees

Tale sequenza costituisce 1 round. Per completare il W.O.D. di oggi bisogna compiere altri 7 giri completi.

Buon allenamento e a venerdì per il prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#Iorestoinforma mentre #Iorestoacasa.

BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali nel nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Hrad Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiutare le persone a stare meglio e sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale è la sua missione di vita.