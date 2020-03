#Iorestoinforma con GreenStyle: quarta lezione con Giacomo Caldarigi

Nuovo appuntamento con Giacomo Caldarigi e il CrossFit proposto per GreenStyle durante queste settimane di isolamento.

Benvenuti CrossFitter o aspiranti tali a un nuovo appuntamento con GreenStyle e con il nostro coach Giacomo Caldarigi*.

L’allenamento di oggi non ha una durata ben definita, dipende dal vostro grado di forma fisica e da quanta energia dovete scaricare. Non ponetevi limiti temporali, quindi, e prendetevi tutti i minuti di cui necessitate. L’importante è portarlo a termine per giovare dei benefici che comporta l’esercizio fisico costante e ripetuto.

Se volete, comunque, monitorare le vostre performance vi conviene prendere i tempi, soprattutto per la parte centrale del W.O.D, e concentrarvi sulle ripetizioni che vi creano maggiori difficoltà. E’ un buon metodo per prendere sempre di più consapevolezza di sé e focalizzarci sui punti maggiormente deboli per migliorarci.

Le giornate dentro casa ci sembrano sempre più lunghe, a volte insopportabili, ma proprio per questo non possiamo mollare e dobbiamo preservare quanto più possibile la nostra salute fisica e mentale.

Cosa c’è di meglio, allora, che un workout ad alta intensità fatto con noi?

Iniziamo!

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): 3 round

20 Flutter Kicks

20 shoulder press w/bottles (vedi immagini di sotto)

20 Back lunges o affondi indietro.

FASE 2- WORKOUT: la parte centrale dell’allenamento prevede 3 round con esercizi diversificati. A inizio di ciascuna rotazione iniziamo con un numero fisso di Jumping Jacks.

Primo Round: 48 Jumping Jacks.

A seguire per tre volte dobbiamo ripetere la seguente sequenza:

5 Push ups hand release 10 lunges 15 V-Ups (vedi immagini sotto)

Secondo Round: 48 Jumping Jacks

A seguire per tre volte dobbiamo ripetere la seguente sequenza:

10 burpees 20 squats jump 30 sit ups

Terzo Round: 48 Jumping Jacks.

A seguire per tre volte dobbiamo ripetere la seguente sequenza:

10 Push ups 20 squats 30 Mountain Climbers

Buon allenamento e a lunedì per il prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#Iorestoinforma mentre #Iorestoacasa.

1

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali nel nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Hrad Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiutare le persone a stare meglio e sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale è la sua missione di vita.