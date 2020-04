#iorestoinforma con GreenStyle: dodicesima lezione con Giacomo Caldarigi

Un nuovo workout di CrossFit con Giacomo Caldarigi per prepararci al meglio alla Fase 2.

Parliamo di: Tornare in forma

Eccoci giunti al secondo appuntamento settimanale con il nostro coach Giacomo Caldarigi*. Per l’allenamento di oggi abbiamo bisogno di un cronometro dal momento che dobbiamo monitorare i tempi degli esercizi della prima fase del riscaldamento. Come strumenti, invece, dotiamoci sempre di una bottiglia di acqua e, se disponibile, di una corda per saltare. Laddove ne foste sprovvisti non è un problema, il nostro allenatore ci mostrerà nel video l’alternativa da seguire.

Vediamo nel dettaglio la sequenza.

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): per ciascun esercizio è stabilito un tempo. In totale sono da eseguire 4 round. Non c’è riposto tra una sequenza e l’altra.

• 60” Single Unders o jumping Jacks

• 30” Air Squats

• 15” Sit up gambe tese

FASE 2 – SPECIFIC WARM UP.

• 12 Ground to overhead (6 per braccio / 12 totali)

• 6 Burpees

FASE 3- WORKOUT: sequenza di 21/15/9 ripetizioni dei seguenti esercizi. In totale, quindi, sono 3 round.

• Sumo deadlift high pull destro

• Sumo deadlift high pull sinistro

• Burpees over the object

Buon allenamento e al prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#Iorestoinforma mentre #Iorestoacasa.

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali di nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community.

Oggi ricopre il ruolo di Head Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiuta le persone a stare meglio e a sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale che diventato la sua missione di vita.