#iorestoinforma con GreenStyle: decima lezione con Giacomo Caldarigi

Pasqua è passata, ci siamo riposati per un’intera settimana ma oggi torniamo puntuali da voi con un nuovo allenamento proposto dal nostro coach Giacomo Caldarigi*. Non sappiamo quanti di voi abbiano praticato la scorsa settimana, usufruendo degli allenamenti precedenti. Di certo ci siamo concessi qualche stravizio culinario in più, complici anche gli avanzi di dolciumi vari che affollano le nostre dispense.

Proprio per questo motivo il workout con cui ricominciamo puntualmente i nostri appuntamenti all’insegna dell’#Iorestoinforma è molto intenso ma anche divertente e, se praticato regolarmene accanto a un’alimentazione quanto più possibile sana, regala grandi soddisfazioni e ci ripaga di ogni sforzo e sacrificio. Non perdiamo altro tempo e vediamo nel dettaglio la sequenza proposta.

L’allenamento di oggi lo possiamo suddividere in 4 parti a intensità crescente tranne per l’ultima fase che, seppur ci vede ancora attivi, è una sorta di defaticamento che si pratica proprio per chiudere il training del giorno. Quindi nel dettaglio il nostro workout del giorno è così strutturato: 2 fasi di riscaldamento, 1 A.M.R.A.P., 1 Cash Out finale. Tenete a portata di mano una bottiglia piena di acqua da un litro e mezzo e, se volete intensificare anche un’intera cassa. Ovviamente se possedete pesi o kettlebell, usate quelli.

FASE 1 -WARM UP (RISCALDAMENTO): 3 ROUND cono 20 ripetizioni per il primo e terzo esercizio e 10 ripetizioni per il secondo e quarto.

• Lateral Lumps Hops Over The object



• Down & up

• Lateral Jumps Hops Over The object

• Prisoners Lunges

FASE 2 – SPECIFIC WARM UP (RISCALDAMENTO): 3 ROUND con 20 ripetizioni per ciascuno dei 4 esercizi proposti.

• In & Out Squats

• Object Thrusters (1 object-2 arms)

• Shoulder Taps



• Object Presses (1 object-2 arms)

FASE 3- WORKOUT: A.M.R.A.P. per 12 minuti per 3 round. L’ideale sarebbe concludere nel tempo indicato ma se non riuscite a rispettare il minutaggio indicato, non fa nulla, l’importante è portare a termine il circuito.

• 80 Lateral Jumps Hops over The Object

• 60 Air Squats

• 40 Object Shoulder To Overhead (10 for arms)

FASE 4- CASH OUT: 3 ROUND con 20 ripetizioni per ciascuno dei 3 esercizi indicati.

• Weighted Good Morning



• Single Leg Deadlift (10 for leg)

• Toes To Hands

Buon allenamento e al prossimo workout insieme a GreenStyle e a Giacomo Caldarigi.

#iorestoinforma mentre #iorestoacasa.

*BIO

Giacomo Caldarigi nasce a Roma il 16 luglio del 1988 e da sempre pratica sport, militando in serie C con la pallacanestro e partecipando a campionati nazionali di nuoto, disciplina che lo accompagna anche durante gli anni del liceo.

La passione per lo sport non si arresta e a 23 anni, appena laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scopre quasi per caso il mondo del CrossFit.

Inizia a praticarlo e nel 2016 diviene coach conseguendo il Level 1 presso la CrossFit Community. Oggi ricopre il ruolo di Head Coach presso l’INVICTUS ARENA di Roma e aiuta le persone a stare meglio e a sentirsi più belle attraverso l’allenamento funzionale che diventato la sua missione di vita.