Io Ci Tengo, manuale per supereroi dell’ambiente

Fonte immagine: Earth Day Italia

Presentato Io Ci Tengo, libro per giovani supereroi dell'ambiente realizzato in continuità con la campagna #iocitengo lanciata da Earth Day Italia.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Con Io Ci Tengo arriva nelle librerie un vero e proprio “manuale per supereroi salvambiente“. Autrice del volume Silvia Roncaglia, da anni impegnata nella scrittura di libri per bambini. Ad arricchire questa pubblicazione, dell’editrice Casa Nuova, anche le illustrazioni realizzate da Maria Gianola.

La pubblicazione di Io Ci Tengo rappresenta una naturale prosecuzione della campagna di sensibilizzazione #iocitengo, ideata da Earth Day Italia. Scopo generale dell’iniziativa quello di sottolineare che anche un piccolo gesto può fare la differenza, ricordando inoltre che prendersi cura della Terra è un impegno comune.

Io Ci Tengo, come diventare supereroi dell’ambiente

Tutti possono essere importanti per il benessere della Terra, soprattutto i bambini. Con la loro carica e il loro esempio possono diventare dei perfetti supereroi dell’ambiente. Come? Nel manuale vengono fornite le indicazioni per intraprendere questo affascinante percorso verso il rispetto dell’ambiente e della natura. Rivolto ai bambini dai 6 anni in su, il volume tocca alcuni temi tipici della quotidianità come lavarsi i denti, giocare al parco, utilizzare le luci in casa. Nel periodo estivo e non solo può capitare l’occasione di un picnic in spiaggia, come comportarsi in tal senso?

Io Ci Tengo prova a rispondere a questo e a molti altri interrogativi attraverso curiosità, approfondimenti e notizie utili. Presenti anche diverse indicazioni per la realizzazione di giochi sostenibili e attività educative a tema ambientale. Genitori e insegnanti troveranno al suo interno alcune interessanti indicazioni bibliografiche.

Un libro attento all’ambiente anche durante la sua realizzazione, con le pagine in carta bianca riciclata. Colto così un duplice obiettivo: da un lato il rispetto della natura e dall’altro dei colori che danno vita alle varie illustrazioni.

Pubblicazione che raccoglie l’invito di Papa Francesco, in occasione del quinto anniversario dell’enciclica Laudato Si’. Città Nuova ed Earth Day Italia hanno deciso di celebrare così il “Giubileo della Terra”, in occasione dei 50 anni dell’Earth Day, nella speranza di ispirare le giovani generazioni riguardo la sostenibilità ambientale e sociale.