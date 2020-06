Involucri di cera d’api: 100% zero waste e riutilizzabili

Facili da usare e lavare, resistenti e durevoli, gli involucri in cera d'api sono un'alternativa al cellophane per conservare i cibi senza inquinare.

C’è poco da fare. Tutti abbiamo a casa il rotolo di pellicola trasparente per coprire i cibi, mantenerli freschi più a lungo e impedirne l’ossidazione in frigorifero. Ma c’è sempre il solito problema: sono fatti di plastica e dunque inquinano l’ambiente. La buona notizia è che oggi si può finalmente sostituire il vecchio cellophane con un prodotto geniale, riutilizzabile, ecosostenibile, sicuro e altrettanto efficace: gli involucri in cera d’api.

Sono l’ultima novità, e stanno spopolando online. Sono un modo nuovo per conservare e trasportare i cibi (in realtà all’estero esistevano da tempo, ma per qualche ragione stanno diventando un prodotto di massa solo ora). In pratica si tratta di panni in cotone imbevuti di cera d’api, olio e resina che sostituiscono gli imballaggi usati nella stragrande maggioranza delle cucine moderne, come pellicole, carta paraffinata, sacchetti di plastica, fogli di alluminio, Tupperware e compagnia. Per di più, la cera d’api è un antibatterico naturale, mentre gli oli vegetali impediscono la disidratazione dei cibi.

Esistono in diverse fogge, misure e fantasie, e hanno una perfetta malleabilità; anzi, per certi versi risultano pure più pratici del cellophane perché si può modellarli a piacimento. Possono essere usati per contenere frutta, verdura, panini, formaggi, frutta secca, biscotti, o per coprire ciotole, caraffe o terrine. Basta scaldare o pizzicare con le dite le sue estremità per attivare la cera e sigillare ermeticamente l’involucro.

E quando avete finito di usarlo, basta dargli una sciacquata in acqua fredda con sapone naturale o aceto, farlo asciugare ed è subito pronto. Tutti gli involucri in cera d’api sono multiuso ed ecologici e durano mediamente un anno.

Set Piccolo Maylove Involucro di cera d'api (Set da 3) Maylove Involucro di cera d'api. Set di 3 pezzi in tre misure diverse: piccolo, medio e grande con 5 serie di motivi diversi per tutti i gusti. 13,99 € su Amazon 15,99 € risparmi 2 €