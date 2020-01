Invecchiamento biologico su quattro livelli, quali sono e cosa fare

L’ageotipo è più di un’etichetta. Questa categorizzazione può aiutare le persone a concentrarsi sui fattori di rischio e trovare le aree in cui è più probabile incontrino problemi lungo il percorso. Il nostro studio mostra anche che è possibile migliorare il modo in cui si invecchia. Stiamo iniziando a capire come ciò possa accadere con il comportamento, ma avremo bisogno di un maggior numero di partecipanti per rendere l’analisi più completa.

Come dichiarato nello studio l’organismo umano invecchia in quattro ambiti, definiti “ageotipi“: epatico, immunitario, metabolico e nefrotico. Per il primo e l’ultimo i riferimenti sono rivolti a due specifici organi interni, con patologie a carico rispettivamente del fegato e dei reni . Se a invecchiare più in fretta è il sistema immunitario allora il rischio è di incorrere in malattie immuno-correlate, con livelli generalmente più alti della media per quanto riguarda i marker infiammatori.

