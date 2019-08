Integratori in menopausa, prodotti contro i disturbi comuni

Alcuni integratori alimentari possono rivelarsi utili contro i sintomi della menopausa, ecco i migliori e le caratteristiche principali.

La menopausa è una delle fasi principali che una donna attraverso nell’arco della sua vita. Si tratta in estrema sintesi del periodo in cui avviene la fine del periodo di fertilità, una soglia che viene solitamente superata tra i 45 e i 55 anni d’età. Alcune patologie o condizioni particolari possono influenzare tale riferimento. È di norma preceduta da una fase nota come “Premenopausa” e seguita dalla “Postmenopausa”.

Diversi sono gli effetti che la menopausa può portare al corpo della donna. Tra le condizioni che possono occorrere in questo periodo vi sono le vampate di calore, la forte sudorazione, gli sbalzi d’umore, l’insonnia, arrossamento cutaneo, disturbi vaginali (secchezza) e urinari. Alcuni rimedi naturali possono alleviare tali sintomi. Utili in tal senso possono rivelarsi gli integratori alimentari, eccone di seguiti alcuni specifici per tale fase.

Integratori in menopausa contro i disturbi comuni

Dong Quai

Solgar Dong Quai è un integratore alimentare studiato per contrastare i principali sintomi della menopausa. Al suo interno 200 mg di radice di Dong Quai o Angelica cinese, nota anche come ginseng femminile.

Tra gli ingredienti figurano anche 50 mg di estratto in polvere di radice di Dong Quai, oltre agli antiagglomeranti stearato di magnesio vegetale e diossido di silicio. Il prezzo consigliato per questo integratore alimentare è di 15 euro e 50 centesimi.

Pro: Efficacia, prezzo.

Contro:

Donna Life

L’integratore alimentare Esi Donna Life è un prodotto realizzato a base di soia, trifoglio, cimicifuga, vitamina B6 e magnesio. La sua efficacia contro i sintomi della menopausa viene associata al suo contenuto di isoflavoni, 80 mg.

Tra gli effetti indicati la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, oltre a fornire un generale benessere psicofisico. Ciascuna capsula è composta da 4 compressine, a rilascio ritardato e differenziato. Il prezzo di listino è di 19 euro e 50 centesimi.

Pro: Efficace contro le vampate.

Contro: Possibili reazioni allergiche.

Vital Concept WOMAN

Vital Concept WOMAN è un integratore alimentare indicato per alleviare i sintomi della menopausa come vampate di calore, sudori notturni, insonnia e mal di testa. Utile per il benessere psicofisico, attenua inoltre i sintomi mestruali e la tensione mammaria.

Questo integratore punta ad attenuare anche la secchezza vaginale e a ridurre gli effetti dell’invecchiamento sulla pelle, rughe comprese. Il prezzo di listino di questo prodotto è di circa 18 euro e 50 centesimi.

Pro: Utile contro le vampate.

Contro: Etichettatura.

Pausanorm Forte

L’integratore alimentare Pausanorm Forte è studiato per contrastare i sintomi della menopausa come ad esempio vampate, sudorazioni. nervosismo, ansia, insonnia e alterazioni nella pressione sanguigna.

Si tratta di un prodotto privo di soia, che affida la sua efficacia alla presenza di fitoestrogeni da trifoglio rosso e kudzu e di fitoprogestinici da dioscorea villosa. Presenti anche Angelica sinensis e Verbena. Il prezzo consigliato per questo integratore alimentare è di 28 euro.

Pro: Efficace contro vampate, gonfiore addominale e sudorazione eccessiva.

Contro:

Isoflavon vegan

Isoflavon vegan è un integratore alimentare 100% vegetale indicato per il trattamento dei sintomi della menopausa. Alla sua base l’azione degli isoflavoni di soia, che aiutano ad alleviare vampate di calore, sudorazione eccessiva e sbalzi d’umore.

All’interno di ciascuna capsula 100 mg di estratto di soia e 40 mg di isoflavone estratto di soia. Il prodotto è adatto al consumo da parte di vegani e vegetariani, inoltre non contiene glutine né lattosio. Il prezzo di listino è di circa 17 euro e 50.

Pro: Efficacia, veganfriendly.

Contro:

Scelta della redazione e consigli utili

Isoflavon Vegan ottiene in questo caso la scelta della redazione, sia per i benefici associati alla sua assunzione che per la totale fruibilità da parte dei vegani e per il prezzo non elevato.

Da non dimenticare l’importanza della dieta anche durante questo difficile periodo. Consumare grandi quantità di frutta e verdura ogni giorno allevierà i sintomi della menopausa, mentre potranno rivelarsi utili in tal senso anche i latticini. Tra i rimedi naturali utili spazio anche alla pratica Yoga.