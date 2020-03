Insonnia infantile, rischio ansia e depressione nei bambini

Per analizzare il fenomeno i ricercatori hanno seguito 1500 bambini nel loro primo anno di vita, chiedendo alle madri di riferire (dopo 3, 6, 9 e 12 mesi) in merito alla qualità e ai ritmi del sonno dei loro figli. Una volta raccolti i dati gli studiosi hanno verificato il benessere emotivo dei bambini all’età di 4 e 10 anni. Come hanno concluso gli esperti del Murdoch Children’s Research Institute di Melbourne:

L’ insonnia ripetuta nei neonati fino a un anno può portare i bambini a soffrire di ansia o depressione negli anni seguenti. A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori del Murdoch Children’s Research Institute di Melbourne, in Australia. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista BMJ Archives of Disease in Childhood.

