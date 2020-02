Insonnia fa mangiare troppo e male, come combatterla

I ricercatori non escludono tuttavia un possibile circolo vizioso, che prevede un peggioramento della qualità del sonno legato proprio al consumo di cibi pesanti e poco salutari. A questo proposito è bene ricordare che vi sono diversi benefici per l’organismo seguendo una dieta sana, e che esistono alcuni rimedi naturali utili per contrastare l’insonnia.

Soffrire di insonnia porta a mangiare troppo o a seguire una dieta poco salutare . A sostenerlo è uno studio della Columbia University di New York, pubblicato sul Journal of the American Heart Association. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi alla qualità del sonno di 495 donne, di età compresa tra i 20 e i 76 anni.

