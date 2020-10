Insonnia e ansia, picco di casi da crisi Covid: i rimedi naturali

Praticare Yoga , meditazione e respirazione Zen sono alcune soluzioni molto efficaci sia per alleviare l’ansia che per aumentare la resilienza mentale. Ne conseguirà anche la possibilità di dormire in maniera più profonda, così da svegliarsi al mattino più riposati e positivi.

Hanno una difficoltà estrema a ricostruire un piano di vita parallelo, rinunciando all’affettività: abbracciarsi, stringersi la mano, avvicinarsi l’uno all’altro oppure farsi i selfie. Non c’è dubbio, così ci dicono le indagini e le statistiche, che ci sia un notevole incremento di disagio e sofferenza mentale. Mi riferisco in particolare al disturbo post-traumatico da stress, alla depressione, agli attacchi di panico e ad un incremento di emozioni negative come ansia, ostilità e diffidenza nell’altro.

