Lotta all’inquinamento: limite 100 km/h in Olanda contro lo smog

L'Olanda ha annunciato la riduzione del limite di velocità in autostrada fino a 100 chilometri orari, l'obiettivo è quello di combattere lo smog.

Parliamo di: Inquinamento atmosferico

Ridurre i limiti di velocità autostradali per contrastare l’inquinamento atmosferico da smog. Questa la soluzione allo studio delle autorità olandesi, che dal 1° gennaio 2020 potrebbero imporre il limite di 100 chilometri orari lungo le proprie autostrade. A presentare il nuovo piano per la mobilità il governo nazionale di Mark Rutte.

Il nuovo limite di velocità autostradale di 100 km all’ora non sarà in vigore durante tutto l’arco della giornata, ma scatterà a partire dalle 6 del mattino e verrà sospeso nelle ore serali e notturne, a partire dalle 19, tornando ai consueti 130 km/h.

Le disposizioni relative alla velocità in autostrada rientrano in un più generale piano per la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di NOx (ossidi di azoto); principali responsabili (61% delle emissioni) sono ritenute le attività agricole e di allevamento.

