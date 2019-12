Inquinamento atmosferico: ridurlo previene disturbi a cuore e polmoni

In Irlanda invece lo stop al fumo nei locali chiusi ha ridotto del 30% i disturbi a carico di cuore e polmoni. Più alte le percentuali registrate in occasione delle Olimpiadi di Atlanta, in Georgia (USA), dove i casi di asma sono diminuiti del 44%. Il record spetterebbe però alle Olimpiadi di Beijing (Pechino) del 2008, quando lo stop al traffico e alle fabbriche coincise con un calo dei livelli di inquinamento atmosferico (-62%) e degli appuntamenti medici legati all’ asma (-58%) nei due mesi successivi. Ha dichiarato il dott. Dean Schraufnagel, professore presso l’American Thoracic Society:

Ridurre l’ inquinamento atmosferico garantisce benefici per cuore e polmoni . Secondo uno studio condotto dai medici dell’American Thoracic Society, migliorare la qualità dell’aria ha impatti diretti e in tempi brevi sulla salute dell’apparato cardiovascolare e respiratorio. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista interna Annals of the American Thoracic Society.

