Inquinamento atmosferico e tumore al cervello: primo studio li collega

Rischi ambientali come l’inquinamento atmosferico non sono estesi in termini di intensità, ma la loro importanza è associata al fatto che chiunque è esposto. Così quando moltiplichi questo piccolo rischio per un gran numero di persone ecco che all’improvviso si ha un elevato numero di casi. In una grande città potrebbe essere un numero significativo, soprattutto in relazione al fatto che questi tumori sono spesso mortali.

