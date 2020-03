Inquinamento acustico da traffico: colpito un europeo su cinque

Nel rapporto si sostiene che sono 113 milioni gli europei soggetti a rumori del traffico superiori a 55 decibel, mentre 22 milioni sono esposti al rumore di strade ad alto scorrimento. In 4 milioni subiscono l’esposizione al frastuono degli aerei, rumore che si stima provochi difficoltà di apprendimento in circa 12500 bambini europei in età scolare. Una soluzione potrebbe arrivare ad esempio dalla mobilità elettrica, il cui impatto sonoro è decisamente ridotto rispetto a quello dei mezzi a combustione.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.