ING Challenge 2019 per le startup green: aperte le candidature

Fonte immagine: Foto di rawpixel da Pixabay

Aperte le candidature per l'ING Challenge 2019, termine ultimo per la presentazione delle stesse il 20 settembre.

Parliamo di: Green Economy

Aperte le candidature per l’ING Challenge 2019 dedicata alle startup Green. Al centro della seconda edizione dell’iniziativa la riduzione dell’impatto ambientale, che dovrà puntare alla messa in discussione delle normali abitudini quotidiane e di utilizzo dei servizi sia per quanto riguarda i trasporti che la spesa di tutti i giorni, l’abbigliamento o le vacanze.

Il progetto ING Challenge è nato nel 2015 con l’obiettivo di “formare i giovani universitari sui temi dell’imprenditorialità e del digitale”, rinnovandosi nel 2017 con un focus sulle fintech. Nel 2018 la trasformazione in una call for startup dedicata a startup innovative “early” e “mid” stage. L’organizzazione è curata da ING in collaborazione con Cariplo Factory.

L’evento finale “Everyday Green” è previsto per il 23 ottobre a Milano. Durante la giornata professionisti ed esperti della sostenibilità e della Green Economy avranno un confronto diretto per arrivare alla scelta dell’idea più innovativa. Al vincitore un premio in servizi del valore di 10.000 euro. Tre le aree business attraverso le quali le startup potranno candidarsi, entro il 20 settembre 2019, utilizzando il link indicato come fonte:

Lifestyle, Fashion, Design & Travel: nuovi approcci circolari con l’obiettivo di reinventare la moda, il design e l’industria dei viaggi;

Mobility: sharing, zero emissioni e logistica;

Zero Waste: recupero, valorizzazione dei rifiuti, donazione di cibo, nuovi materiali, prodotti e servizi per ridurre gli sprechi.

Fonte: ING Challenge 2019