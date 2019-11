Infusi: le più belle confezioni di tè e tisane da regalare

Nei mesi autunnali e invernali, soprattutto in prossimità del Natale, una confezione di tè e tisane può essere un gradito regalo: ecco le più belle.

Che siano in arrivo le festività natalizie o si tratti di un altri tipo di ricorrenza, un regalo gradito può essere composto da alcuni tè e tisane salutari e saporite. Molte sono le possibili composizioni, variabili sia in base al gusto del destinatario del dono che per il desiderio di stupire con abbinamenti inconsueti e sorprendenti.

La scelta di tè e tisane può anche essere operata in funzione delle proprietà curative degli infusi, che all’occorrenza possono anche rivelarsi utili ad aiutare la digestione post-cenone o per allentare la tensione accumulata durante le giornate di lavoro. Ecco alcune tra le più belle confezioni per un regalo di sicuro effetto.

Tè e tisane da regalare: le confezioni più belle

Calendario dell’Avvento Assortito

La confezione di tè English Tea Shop contiene infusi da agricoltura biologica provenienti dallo Sri Lanka, conosciuto fino al 1972 come Ceylon. Al suo interno sono contenute 25 bustine di tisane, in tredici differenti varianti.

Ciascuna delle venticinque bustine è associata a un giorno del calendario dell’Avvento, per scoprire ogni giorno un differente gusto. Il prezzo di listino è di 28,99 euro.

Set Regalo Fiori di Tè

Il mix di tè di fiori Creano è realizzato con 6 rose diverse e tè bianco. La confezione regalo contiene non soltanto i fiori Blooming Tea, ma anche una teiera in vetro refrattario con capacità 0,5 litri, che aiuterà a mantenere caldo il tè o l’acqua bollente.

Ciascun fiore Blooming Tea può essere utilizzato fino a tre volte, per ottenere fino a 1,5 litri di infuso. Tra i fiori utilizzati anche calendula, gelsomino e rosa. Il prezzo di listino è di 24,90 euro.

Cesta Tè con Dolci Tradizionali Inglesi

Il cesto Hay Hamster è stato appositamente studiato per le festività natalizie, ma può essere regalato anche in differenti momenti dell’anno. Tipicamente adatta ai mesi autunnali/invernali, questa composizione vede i tè affiancati da biscotti tipici della tradizione inglese.

La confezione si presenta con un’elegante borsa in juta riutilizzabile, e contiene sia biscotti inglesi che italiani. Presente anche una crema al limone, mentre i tè sono di Ceylon (l’attuale Sri Lanka). Il prezzo di listino è di 28,90 euro.

Set di tè assortiti

La confezione regalo di infusi Vahdam è adatta a tutte le occasioni, con un’estetica molto curata e al suo interno sei selezioni di tè pregiati. Si va dai tè neri dell’Himalaya fino al Chai, dal tipico sapore speziato.

Ogni selezione è conservata con cura in uno dei sei piccoli barattoli, che trovano posto all’interno di una confezione allestita artigianalmente. Il prezzo di listino è di 34,99 euro.

Scatola regalo tisane assortite

È caratterizzata per la sua scatola di legno decorata dall’illustratrice Clelia Canè la confezione regalo di tisane assortite C’era una volta. All’interno una selezione di 40 filtri, ciascuno appartenente alle tisane Regina di Fiori.

Ogni filtro è stato sigillato singolarmente allo scopo di conservare a lungo aromi e sapori delle erbe e dei frutti utilizzati. Il prezzo di listino è di 33,29 euro.

