Influenza: vaccino spray per i bambini fino a 6 anni

In questo momento ci sono adulti ricoverati in terapia intensiva pediatrica al Buzzi. Gli esigui posti per i bambini stanno venendo occupati da adulti, come successo in primavera.

L’ influenza sta per entrare nel vivo della sua ondata stagionale. Lo fa in un anno in cui gli stessi sintomi che solitamente ne permettono l’individuazione posso riservare sorprese ancor meno gradite. Molte le analogie con il Covid-19 quando si tratta di sintomatologia. Ecco perché diversi medici hanno consigliato il ricorso al vaccino antinfluenzale , anche per i bambini, al fine di aiutare a distinguere le due patologie.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.