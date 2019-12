Meglio inoltre soffiare il naso in un fazzoletto , così da evitare di disperdere in giro o sulle mani eventuali agenti virali. L’alimentazione è importante, occorre tenersi ben idratati e consumare buone quantità di frutta e verdura di stagione : quest’ultime consentiranno, insieme a un corretto apporto di vitamina C , di opporre difese immunitarie più forti all’eventuale attacco dell’influenza.

L’ Agenzia Italiana del FArmaco (AIFA) avverte di non cadere nella trappola delle fake news diffuse in rete, ma di affidarsi esclusivamente alle autorità sanitarie o alle indicazioni del proprio medico di base. Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione quando si frequentano aree comuni o ci sono malati in casa che potrebbero contagiare amici e familiari.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.