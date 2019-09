Influenza: prossima stagione con meno contagi, ma virus più aggressivo

Da ricordare che oltre ai malati afflitti da patologie croniche, soprattutto se respiratorie o cardiache, l’influenza può rappresentare una minaccia concreta anche per bambini e anziani. Partirà a ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenzale disposta dal Ministero della Salute , che raccomanda la somministrazione del vaccino sia per quanto riguarda i soggetti più sensibili che per gli operatori socio-sanitari e per coloro che lavorano a forte contatto con il pubblico.

Quella scorsa è stata tra le due peggiori degli ultimi anni per numero di casi, pur essendo partita un po’ in sordina. Quest’anno le prime previsioni che si possono fare, soprattutto sulla base dell’andamento dell’epidemia nell’emisfero australe, sono per una stagione con meno casi, ma più aggressivi, data la presenza dei virus A che di solito danno più complicazioni.

