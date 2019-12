Influenza: picco a gennaio, già colpito 1 milione di italiani

In questa direzione vanno broccoli, spinaci, arance, kiwi e altri tipi di frutta e verdura ricchi di vitamina C , in grado di migliorare le difese immunitarie e quindi di resistere in maniera più robusta al virus dell’influenza. Altro consiglio è quello di lavare spesso le mani, così da evitare il passaggio del virus da superfici od oggetti infetti fino a potenziali vie d’accesso come bocca, naso e occhi.

I rimedi naturali maggiormente consigliati per la prevenzione dell’influenza vanno a stimolare le difese immunitarie, rafforzandole. Questo può aiutare a respingere l’aggressione virale, anche se non possono garantire al 100% l’immunità dalla malattia. Tuttavia nella maggior parte dei casi contribuiscono almeno a ridurne la gravità, consentendo di smaltirla più in fretta e con minore sofferenza fisica.

