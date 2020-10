Influenza, esperti: vaccinarsi aiuta a distinguerla da Covid-19

Il vaccino non copre da tutti i virus possibili, ma attenua i sintomi, evita le pericolose complicanze nei pazienti immunizzati e dà una grande percentuale di protezione che può essere utile in questo momento in cui abbiamo un altro nemico.

Un orientamento condiviso anche da parte del virologo Fabrizio Pregliasco, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano. Come emerso in questi mesi, i sintomi provocati dal Coronavirus sono perlopiù gli stessi dell’influenza.

