Influenza e Covid-19, tampone unico per le due malattie

Meno piacevole per i più, ma decisamente utile. È l’ aglio , che agisce come antivirale. Basta mangiarne qualche piccolo pezzetto, inghiottendolo come una pillola, per sfruttarne le preziose proprietà. Possibile inoltre pestarne uno spicchio all’interno di un bicchiere di latte caldo, magari addolcito con un cucchiaino di miele.

