Influenza 2020: superati i 4 milioni di malati, picco a febbraio

L’ influenza 2020 stenta ancora a entrare nella fase di picco, precisa l’ Istituto Superiore di Sanità , in ragione di un’incidenza in Italia considerata ancora di “intensità media” (13,2 casi per mille assistiti). Differente il discorso analizzando nello specifico alcune fasce d’età: dagli 0 ai 5 anni si parla di 39,8 casi/mille assistiti, mentre tra i 5 e i 14 si passa 28,17.

Superato in Italia il numero di 4 milioni di malati per l’ influenza 2020 . Una quota importante, raggiunta in virtù dei circa 795mila nuovi casi registrati durante la settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio (dati Osservatorio Influnet ). Il picco stagionale sembrerebbe essere, dopo vari rinvii, ormai alle porte. Ritoccata anche la stima stagionale, con i contagiati che al termine della stagione influenzale potrebbero toccare gli 8 milioni di italiani colpiti.

