Influenza 2020: superati 2,2 milioni di casi, picco a fine gennaio

Ricordiamo infine che è opportuno lavare le mani spesso durante la giornata, soprattutto prima di portare il cibo alla bocca o comunque prima di toccare occhi, naso, bocca od orecchie. Consumare molta frutta e tanta verdura, mantenendo al contempo un adeguato livello di idratazione del corpo. Evitare l’utilizzo di antibiotici quando non strettamente necessario, in quanto inutili per il trattamento dell’influenza (patologia di tipo virale).

Secondo quanto dichiarato nel report della Sorveglianza Integrata dell’Influenza , che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza totale in Italia durante l’ultima settimana è di 6,2 casi per mille assistiti. Soglia nettamente più alta tra i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, per i quali l’incidenza è di 10,7 casi/mille assistiti.

