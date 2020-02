Infertilità maschile: cibo spazzatura riduce numero spermatozoi

Lo studio è stato condotto, tra il 2017 e il 2019, su 2.290 uomini di età media pari a 19 anni. Chi indulgeva spesso in alimenti come pizza, dolci e patatine fritte mostrava una conta spermatica nettamente inferiore (122 milioni) rispetto a chi invece seguiva una dieta più varia (167 milioni di spermatozoi). I dati sono stati ottenuti analizzando i campioni di sperma raccolti in occasione delle visite di leva.

