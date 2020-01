Infarto: smog, poche ore di esposizione aumentano il rischio

Lo studio è stato condotto tra il 2005 e il 2015 su circa 6000 pazienti, registrati come “infarto non letale” nella città tedesca di Augsburg. In base ai dati raccolti i ricercatori hanno indicato come maggiormente responsabile il particolato ultrafine proveniente dai gas di scarico delle auto. Le dimensioni delle particelle consentono a quest’ultime di penetrare in profondità all’interno delle vie respiratorie e di minacciare potenzialmente anche il flusso sanguigno.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.