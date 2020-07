Una collana di eucalipto contro il Coronavirus

Collane di eucalipto per contrastare il Coronavirus: l'insolito trattamento arriva dall'Indonesia e ha già scatenato l'ironia dei social.

Una collana di eucalipto per combattere il Coronavirus. L’insolita idea è stata presentata in Indonesia e subito rilanciata dal Ministro dell’Agricoltura Syahrul Yasin Limpo. Altrettanto rapida è stata però l’ironia dei social, con molti utenti autori di commenti poco lusinghieri. Il rimedio è stato lanciato non soltanto sul mercato interno, ma anche su quella estero.

Stando a quanto sostiene il Ministro dell’Agricoltura basterebbe indossando la collana per 15 minuti si ucciderebbe il 42% della carica virale. Indossata per almeno 30 minuti verrebbe sconfitto circa l’80% del virus. Pronti per la produzione in serie non soltanto rimedi da portare al collo, ma anche polveri, spray e creme a base di eucalipto.

Una campagna commerciale in piena regola, che sembrerebbe però non aver fatto i conti con gli utenti social. Alcuni di loro non hanno dimenticato le affermazioni del Ministro della Salute indonesiano Terawan Agus Putranto. A marzo (prima che la pandemia colpisse anche la regione) il ministro aveva affermato che a salvare il Paese era stato “il potere della preghiera”.

Secondo il Ministro dell’Agricoltura i vapori di eucalipto danneggerebbero la struttura proteica del virus inibendone la replicazione. Tuttavia fonti stesse del ministero hanno sottolineato come si tratti di studi preliminari, peraltro non legati alla forma di Coronavirus resposabile della pandemia di Covid-19. I test sono avvenuti unicamente su alfacoronavirus e betacoronavirus, senza avvalersi inoltre di esperti pneumatologi.